Oud-minister De Grave ziet af van leiden onderzoek evacuaties Kabul

Oud-minister Frank de Grave wordt geen voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de chaotische evacuaties uit Afghanistan. Hij heeft zich teruggetrokken, nadat de hele oppositie in de Tweede Kamer heeft laten weten geen vertrouwen in hem te hebben.

VVD'er De Grave is eind jaren 90 minister van Defensie geweest, een van de departementen die bij de kwestie zijn betrokken. Dat wekt de schijn van partijdigheid en komt het onderzoek niet ten goede, vinden de oppositiepartijen. Ze steunden een motie van de PvdA waarin gevraagd werd om een andere voorzitter.

Daarmee had De Grave alleen nog de steun van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat is een meerderheid, maar De Grave denkt toch dat hij niet in staat het voorzitterschap op verantwoorde wijze in te vullen.

Heel goede kandidaat

De kritiek was er meteen toen De Grave genoemd werd als voorzitter, maar het demissionaire kabinet bleef achter hem staan. Minister Knapen van Buitenlandse Zaken zei vorige week in een debat dat hij geen enkele twijfel heeft aan de deskundigheid en onafhankelijkheid van de oud-bewindsman.

Minister Kamp van Defensie noemde hem een "heel goede kandidaat" en begreep niet waarom de Kamer twijfelde over de benoeming. In de brief schrijven de ministers vanavond dat ze het besluit van De Grave betreuren, maar dat ze zijn keuze respecteren.

De commissie moet onderzoek gaan doen naar de gebeurtenissen in augustus, toen de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. De evacuatie-operatie kwam traag op gang en honderden mensen die eigenlijk naar Nederland gehaald hadden moeten worden, bleven achter.