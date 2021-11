Aanpassen vaccins op omikron kan snel, maar dan ben je er nog niet

Gezien de samenstelling van de omikronvariant ligt het voor de hand dat de variant invloed zal hebben op de vaccinwerking, zegt RIVM-virologe Chantal Reusken. Toch is het ook volgens haar nog te vroeg voor conclusies. "Het is moeilijk in te schatten wat er gaat gebeuren." Wel is het volgens haar belangrijk dat farmaceuten zich voorbereiden op eventuele aanpassing van de vaccins.

Als je een op omikron aangepast vaccin hebt ontwikkeld, dan duurt het productieproces ongeveer een week, zegt Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins en voormalig hoofd Vaccins van het RIVM. "Dat kan dus heel vlug, maar dan moet je nog een heleboel testen en kwaliteitscontroles doen voordat het vaccin gebruikt mag worden. Die nemen nog eens vier tot vijf weken in beslag. Daarbij komt nog dat de fabrieken moeten omschakelen op het nieuwe vaccin. Zo kom je dan toch op zo'n drie maanden uit voordat het nieuwe vaccin op grote schaal beschikbaar is."

Ja, de veelvoud aan mutaties in de nieuwe virusvariant zijn volgens wetenschappers, het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie reden tot zorg. Maar de invloed van omikron op de effectiviteit van de huidige inentingen, of op de antistoffen die herstelde patiënten hebben aangemaakt tegen covid-19, wordt nog onderzocht.

'Stabilatie is een klein lichtpuntje, maar nog veel onbekend over omikronvariant' - NOS

Hoe snel een op omikron aangepast middel op de markt komt, mocht dat dus nodig blijken, hangt ook af van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. Dat kan een vernieuwd vaccin naar eigen zeggen binnen drie tot vier maanden goedkeuren. Het agentschap zegt dat ook de huidige vaccins bescherming blijven bieden tegen ernstige ziekte of overlijden door covid-19.

Bij een nieuwe beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid wordt het aangepaste vaccin getest. Pfizer verwacht nu geen omvangrijke testfase met tienduizenden deelnemers zoals eind vorig jaar, omdat het gaat om een update van een al goedgekeurd vaccin.

'Combinatievaccin'?

Het zou perfect zijn als het aangepaste vaccin zowel zou werken tegen omikron als tegen andere varianten van het coronavirus, zegt immunoloog Diavatopoulos. Maar het is volgens hem ook mogelijk dat het nieuwe middel alleen werkt tegen de net ontdekte variant.

"De vraag is dus of producenten een los omikronvaccin zouden maken, of een combinatie die bijvoorbeeld ook werkt tegen de deltavariant. Als ze voor zo'n combinatievaccin kiezen, moeten er mogelijk extra klinische studies gebeuren om uit te zoeken of de vaccins in dat geval goed werken tegen alle varianten. En dat zal het hele programma weer vertragen."

In maart opnieuw prikken?

Vervolgens is de grote vraag wanneer het de farmaceuten lukt om miljarden doses te leveren. Gezien de fors opgeschaalde capaciteit moet dat volgens experts sneller lukken dan voorheen. Toch zal de vraag naar de nieuwe prik in de beginfase altijd groter zijn dan het aanbod.

Als álles meezit, denkt vaccinoloog Van der Zeijst dat er in de loop van maart een nieuwe vaccinatiecampagne zou kunnen beginnen. Althans: in Europa, de VS of andere rijke landen. "In de pandemie is wel gebleken dat zij eerst nemen wat ze nodig hebben voordat de andere landen aan de beurt komen."