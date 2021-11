Engelse voetballegende Ray Kennedy (70) overleden

De Engelse voetballegende Ray Kennedy is op 70-jarige leeftijd overleden. De oud-middenvelder van onder meer Liverpool en Arsenal leed al sinds 1985 aan de ziekte van Parkinson.

Kennedy begon zijn profloopbaan in 1968 bij Arsenal waarmee hij twee jaar later de Jaarbeursstedenbeker (de voorganger van de UEFA Cup) won. Met die club pakte hij in 1971 ook de titel en de FA Cup.

Drie maal Europa Cup 1

Kennedy verruilde in 1975 de Gunners voor Liverpool. Met de Reds boekte hij nog grotere successen. Kennedy werd vijfmaal kampioen en won drie keer de Europa Cup 1 (de voorloper van Champions League).

Kennedy kwam zeventien keer uit voor het Engelse nationale elftal.