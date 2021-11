Drie jaar cel voor echtgenote Mexicaanse drugsbaas El Chapo

De vrouw van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo moet drie jaar de cel in. Een rechter in de Verenigde Staten veroordeelde haar voor haar rol in het gewelddadige Sinaloa-drugskartel.

De 32-jarige Emma Coronel Aispuro heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan drugssmokkel, witwassen en het uitvoeren van financiële transacties voor het kartel. Aanklagers hadden een gevangenisstraf van vier jaar geëist.

Ze vroeg de rechter om vergeving en zei dat ze spijt had van haar daden. Afgelopen juni bekende ze al schuldig te zijn. Ze krijgt niet alleen een celstraf, maar moet ook een boete van 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) betalen.

Permanent in gevaar

Als onderdeel van haar schuldbekentenis gaf ze toe dat ze als koerier heeft gefungeerd tussen haar man, die eigenlijk Joaquin Guzman heet, en andere leden van het Sinaloa-kartel, toen El Chapo vastzat in een Mexicaanse gevangenis.

De advocaat van Coronel Aispuro vroeg de rechter om mild te zijn voor haar, omdat ze op jonge leeftijd in de drugswereld terechtkwam. "Ze ontmoette Joaquin Guzman toen ze minderjarig was. Ze was 17 jaar en trouwde met hem op haar 18de verjaardag", zei haar advocaat.

Volgens de raadsman is ze daarnaast permanent in gevaar, omdat bronnen binnen de handhavingsdiensten aan de media hebben gelekt dat ze samenwerkte met de Amerikaanse overheid. "Ik weet niet of ze ooit terug naar huis kan."

Tunnel van 1,5 kilometer

Coronel Aispuro, die zowel de Amerikaanse als de Mexicaanse nationaliteit heeft, is sinds 2007 samen met El Chapo. Het stel heeft twee dochters, die in 2011 werden geboren. Ze werd in februari opgepakt op het internationale vliegveld Dulles in Washington.

El Chapo was jarenlang de leider van het Sinaloa-drugskartel, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een van de grootste en gewelddadigste drugsorganisaties van Mexico. Het kartel verdiende miljarden met de drugshandel.

In 2015 ontsnapte El Chapo uit de gevangenis via een tunnel van 1,5 kilometer lang die onder zijn cel was aangelegd. Een paar maanden later werd hij opgepakt. Bij de arrestatie kwamen meerdere van zijn handlangers om het leven. Later werd hij uitgeleverd aan de VS. Twee jaar geleden werd hij veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in het kartel.

