Wekdienst 19/8: Uitspraak kort geding mondkapjes • Stemming in Kamer over salaris zorg

Ab Gietelink, bewoner van de Wallen, spande een kort geding aan om de mondkapjesplicht - ANP

Goedemorgen! De rechter doet uitspraak in een kort geding tegen de gemeente Amsterdam over de mondkapjesplicht in delen van de stad. En in de Tweede Kamer wordt opnieuw gestemd over salarisverhoging voor zorgmedewerkers.

De dag begint op meerdere plekken met nevel en mist. Geleidelijk breekt de zon door en vanmiddag wordt het 24 graden in het noordwesten en 28 graden in het zuidoosten. De wind is zuidelijk en matig.

WEERPLAZA - WEERPLAZA

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechter in Amsterdam doet uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door onder meer actiegroep Viruswaarheid. Zij willen af van de mondkapjesplicht die geldt in delen van Amsterdam, zoals de Kalverstraat en de Wallen.

De leiders van EU-landen vergaderen over de situatie in Wit-Rusland. Vrijdag werden er al sancties aangekondigd tegen het bewind van Loekasjenko. Demonstranten blijven ondertussen de straat opgaan.

Wie wordt de tegenstander van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League? Vanavond staat de tweede halve finale op het programma. Opnieuw een Duits-Frans onderonsje: Olympique Lyon tegen Bayern München.

Ronald Koeman wordt gepresenteerd als nieuwe trainer van FC Barcelona. Zijn grote wens om ooit nog trainer van de Catalaanse club te worden, komt daarmee in vervulling. Het Nederlands elftal moet wel op zoek naar een nieuwe bondscoach.

Wat heb je gemist? Het kabinet geeft werknemers in de zorg geen structurele loonsverhoging vanwege de onzekere economie. Ook liggen de lonen al op peil, schrijven ministers De Jonge en Van Ark en staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteert vanmiddag over de beloning van zorgmedewerkers. De oppositie brengt dan een motie in stemming over extra beloning. Het kabinet heeft eerder wel een eenmalige bonus van duizend euro netto beloofd aan zorgpersoneel. Die regeling wordt nog uitgewerkt.

En dan nog even dit: In het Noord-Hollandse Callantsoog is een hond gevangen die duizenden kilometers heeft afgelegd. De Bretonse Spaniël, die Sam wordt genoemd, werd voor het eerst gezien in Zwitserland in maart. Daarna doorkruiste hij Duitsland om uiteindelijk bij Didam Nederland binnen te komen. Daar werd hij op verschillende plaatsen gespot, maar hondenopvangwerkers konden hem steeds niet te pakken krijgen. Volgens Honden Zoekgroep Gelderse Vallei (HZGV) legde Sam soms 50 kilometer per dag af. Dinsdagmiddag kwam er een eind aan zijn zwerftocht. Sam lag te slapen in een tuin in Callantsoog waar hij uiteindelijk gevangen kon worden. Er is niks bekend over waar Sam oorspronkelijke vandaan komt. Hij zit nu in een opvang, waar hopelijk via het uitlezen van zijn chip meer duidelijkheid kan worden verschaft. Ilse Kootkar van de Dierenambulance Den Helder is zeer verbaasd over het avontuur van Sam, zegt ze tegen NH Nieuws: "Opmerkelijk hoe Sam al die kilometers zonder kleerscheuren heeft doorstaan. Ik vind het heel bijzonder."

Sam - Screenshot Facebookpagina HZGV