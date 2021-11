Troepenopbouw aan grens met Oekraïne: plant Rusland een invasie of is het bluf?

Als Rusland Oekraïne binnenvalt, hoe bereid je je daar als burger op voor? De Oekraïense newssite Babel heeft een uitgebreide lijst met tips daarvoor opgesteld. Leer eerste hulp en zoek schuilkelders op in de buurt, is te lezen in het artikel. Eerder deze maand waarschuwden Amerikaanse inlichtingendiensten dat Moskou mogelijk een invasie aan het voorbereiden is. Dat zou ook blijken uit satellietbeelden. Aan de grens zouden bijna 100.000 Russische militairen zijn gestationeerd en er zouden plannen liggen voor een inval. Ook inlichtingendiensten in Oekraïne sloegen alarm. De NAVO besprak de spanningen vandaag op een top in Letland. Oekraïne is geen lidstaat van het militaire bondgenootschap, maar is de afgelopen jaren wel gesteund door de alliantie en hoopt ooit te kunnen toetreden. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg sprak duidelijke taal richting Moskou: "Rusland zal een hoge prijs betalen als ze opnieuw geweld gebruiken tegen het onafhankelijke Oekraïne." Maar volgens het Kremlin zijn de aantijgingen onzin. Niet Rusland, maar juist het Westen maakt zich schuldig aan provocaties - onder meer door wapens te sturen naar Oekraïne. President Poetin waarschuwde vanmiddag de NAVO nog om geen 'rode lijn' te overschrijden, zoals het sturen van van extra militairen naar Oekraïne. Zeven jaar strijd, duizenden slachtoffers Wat wel duidelijk is: voor Oekraïners is de Russische dreiging reëel. Sinds 2014 is het land verwikkeld in een strijd met door Rusland gesteunde separatisten in het oosten. Daarbij zijn meer dan 14.000 mensen om het leven gekomen. Ook werd de Krim in de nasleep van de Maidan-revolutie geannexeerd. Sindsdien heeft Rusland herhaaldelijk troepen verzameld langs de grens met Oekraïne.

Separatisten Oekraïne - NOS

"Natuurlijk maken wij ons zorgen," zegt de Oekraïense journalist Olga Tokarjoek. In een veelgedeeld opiniestuk schreef ze dat Oekraïne zich met man en macht zal verdedigen als Rusland binnenvalt. "Ook al wil niet iedereen het toegeven, mensen zijn hier angstig. Rusland heeft nu zoveel militairen naar de grens gestuurd." Tokarjoek wijst daarbij ook op de grote hoeveelheid wapentuig en militaire ziekenhuizen die langs de grens zijn verschenen - wat volgens haar verder bewijs is dat het niet alleen gaat om een militaire oefening. Oekraïners houden er rekening mee dat een invasie zomaar kan gebeuren. Of Rusland echt een militaire actie overweegt in Oekraïne is onmogelijk te zeggen, zegt defensie-expert Dick Zandee van Clingendael. "Rusland wil ook niet dat we dat weten, want zo kunnen ze met hun troepenmacht maximaal druk uitoefenen." Het Kremlin wil vooral voorkomen dat Oekraïne verder toenadering tot het Westen zoekt en kan deze dreiging gebruiken aan de onderhandelingstafel.

Correspondent Iris de Graaf over de Russische blik "We horen op de Russische staatstelevisie steeds vaker dreigende oorlogstaal. Het Westen zou voor paniek willen zorgen in Kiev en heeft als doel Rusland te verzwakken. En daar zou Rusland zich op moeten voorbereiden met militaire oefeningen op eigen grondgebied. Of het voorbeeld dat Rusland een slapende beer is, die je met rust moet laten. En dat zodra je de beer provoceert en wakker maakt, de rapen gaar zijn. Maar ondanks de troepenopbouw en al die dreigende oorlogstaal lijkt van een echte invasie toch niet direct sprake. Dit conflict laait sinds zeven jaar af en toe weer op en wordt gebruikt in een geopolitiek machtsvertoon. Het is een bekende tactiek om een statement richting het westen te maken: meng je niet in onze invloedssfeer. Toch is een invasie niet uit te sluiten. Als een gebied zo gespannen is en beide kanten olie op het vuur gooien, dan kan elk incident of misverstand heel snel escaleren in iets groters."