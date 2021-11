Eerste goal voor Koopmeiners bij winnend Atalanta, waar Hateboer terugkeert

Koopmeiners maakte de derde van de avond door vanaf achttien meter de bal met zijn linkerbeen via de grond naar de hoek te dirigeren. Ook bij de aanvallen waaruit de eerste twee goals vielen, was de voormalig AZ-aanvoerder betrokken.

Hij moest er even op wachten, maar in zijn zeventiende wedstrijd voor Atalanta Bergamo is het Teun Koopmeiners eindelijk gelukt om te scoren. En in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen het laag geklasseerde Venezia was er vanuit Nederlands oogpunt meer positief nieuws.

Het is voor het eerst dat ze in Italië kennismaken met het scorend vermogen van de international, die in de afgelopen twee eredivisieseizoenen goed was voor 26 goals in 56 duels. Hij had al wel twee assists op zijn naam voor Atalanta.

Hateboer maakt rentree

Hans Hateboer maakte voor het eerst sinds 19 mei weer speelminuten. De elfvoudig international lag lange tijd in de lappenmand met een haarscheurtje in het middenvoetsbeentje van zijn linkervoet. Marten de Roon, normaal basisspeler, mocht invallen.

Dankzij de zege op Venezia, waar Ridgeciano Haps (ex-AZ en Feyenoord) in de basis stond, haakt Atalanta aan bij de top in Italië. De ploeg heeft vier punten minder en een wedstrijd meer gespeeld dan koploper Napoli.