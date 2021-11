Oud-directeur fruitbedrijf Hedel wordt gehoord in afpersingszaak

Een oud-directeur van fruithandel De Groot in Hedel wordt zelf gehoord in de zaak tegen zijn afpersers. Dat bleek vandaag in een tussentijdse zitting bij de rechtbank, meldt Omroep Gelderland.

Bij het bedrijf werd in 2019 een grote hoeveelheid cocaïne gevonden. Nadat de eigenaren naar de politie waren gestapt probeerden criminelen hen af te persen. Toen ze daar niet op ingingen volgde een serie bedreigingen en aanslagen, ook tegen medewerkers van het bedrijf en hun familieleden.

Zo zijn er de afgelopen jaren brandbommen naar woningen gegooid, is er op voordeuren geschoten en is er bij een woning van een familielid van De Groot in Kerkdriel een handgranaat gevonden.

Woningbrand

Een 21-jarige verdachte van de aanslagen komt binnenkort voorlopig vrij, tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. Zijn moeder is hulpbehoevend. Deze verdachte was mogelijk betrokken bij een woningbrand in Hedel vorig jaar. Twee broers konden maar net aan de brand ontsnappen. Ze raakten daarbij gewond. Het huis ging verloren.

Het horen van De Groot gebeurt op verzoek van de advocaat van hoofdverdachte Ali G. (36). Die heeft gesuggereerd dat De Groot zelf betrokken was bij drugshandel.

William de Groot zat vanaf 2005 samen met zijn broer in de dagelijkse leiding van het bedrijf. Hij zou niet lang geleden een stap terug hebben gedaan. Een woordvoerder van de fruitimporteur laat weten het verhoor met vertrouwen tegemoet te zien.