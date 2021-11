Levenslang voor IS-strijder in Duitsland voor genocide op jezidi-minderheid

Een voormalig IS-strijder uit Irak is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij genocide op de jezidi's. Hij is ook veroordeeld voor de moord op een 5-jarig jezidi-meisje. Het is de eerste keer dat er iemand schuldig is bevonden aan genocide op de jezidi, een etnische en religieuze minderheidsgroep die met name in het noorden van Irak leeft.

"Dit is het moment waar jezidi's op hebben gewacht", zei advocaat Amal Clooney, die de moeder van het meisje bijstaat, over de uitspraak. "Om na zeven jaar eindelijk een rechter te horen zeggen dat wat er is gebeurd genocide was. En om te zien hoe een man wordt berecht voor het vermoorden van een jezidi-meisje, omdat ze jezidi was."

Slaven

In 2015 kocht de nu 29-jarige Taha Al-Jumailly in Irak samen met zijn Duitse ex-vrouw een jezidi-vrouw en haar kind. Het stel hield hen als slaven. Omdat het meisje in bed zou hebben geplast, bond hij haar als straf vast op een binnenplaats. Daar liet hij de kleuter in de brandende zon sterven van de dorst.

Zijn ex-vrouw, Jennifer W., werd vorige maand in München tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze heeft toegekeken toen haar man het meisje ombracht. De moeder van het meisje, die het gevangenschap overleefde, was getuige in beide rechtszaken.

Schrikbewind

Al-Jumailly zou zich in 2013 bij de terroristische organisatie Islamitische Staat hebben aangesloten. De rechter in Frankfurt achtte hem schuldig aan betrokkenheid bij de dood van meer dan 3000 Jezidi's en het tot slaaf maken van 7000 Jezidivrouwen en -meisjes. Dat gebeurde in 2014 en 2015 toen terreurgroep IS in delen van Syrië en Irak een schrikbewind voerde.

De man werd in 2019 opgepakt in Griekenland en uitgeleverd aan Duitsland. "De uitspraak van vandaag is de allereerste wereldwijde bevestiging door een rechtbank dat de misdaden van IS tegen de jezidi-minderheid genocide zijn", zei Meike Olszak van de Duitse tak van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.