Debuut Petrovic als bondscoach van Irak eindigt als druktemaker op het veld

Zeljko Petrovic is bij zijn debuut als bondscoach van Irak opmerkelijk genoeg in het veld beland. De opvolger van Dick Advocaat rende diep in blessuretijd richting het vijandelijke strafschopgebied om aan te wijzen welke Irakees de toegekende strafschop moest nemen.

De situatie: Irak tegen Oman in de eerste groepswedstrijd in de Arab Cup in Qatar. Het team van Petrovic kijkt tegen een 1-0 achterstand aan en krijgt een penalty. Ayman Hussein mist namens Irak, maar de strafschop mag over omdat de keeper van Oman te vroeg uitkomt.

Op dat moment rent Petrovic vanaf de zijlijn het veld in. Hij is bang dat Hussein nog een keer achter de bal gaat staan en wil dat koste wat kost zien te vermijden. Volgens de trainer is het namelijk een veel beter plan om Hasan Abdulkareem vanaf elf meter te laten schieten.