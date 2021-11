Cricketvrouwen via omweg uit zuidelijk Afrika terug in Nederland

De Omikron-variant van het coronavirus grijpt in zuidelijk Afrika snel om zich heen. Terug naar Nederland reizen, is niet eenvoudig, maar de Nederlandse cricketploeg is na een flinke omweg sinds dinsdag weer thuis.

De vrouwen waren vorige week in Zimbabwe voor een WK-kwalificatietoernooi, dat werd afgelast na de ontdekking van de nieuwe coronavariant. Via Namibië, Oman en Doha keerde de nationale selectie huiswaarts.