Feyenoord ook tegen Heracles nog zonder eerste doelman Bijlow

Slot verwacht geen eenvoudige wedstrijd tegen Heracles, dat veertiende staat met veertien punten. "Heracles Almelo legt als ploeg veel arbeid in de wedstrijd. Zij kunnen dat ook goed volhouden. Daarmee hebben ze één van de fitste ploegen in de eredivisie."

Trainer Arne Slot verwacht dat hij wel kan beschikken over Orkun Kökcü en aanvaller Luis Sinisterra. Het tweetal ging zondag vroegtijdig geblesseerd naar de kant, maar lijkt op tijd hersteld voor de inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo.

Daardoor zal Ofir Marciano wederom onder de lat staan. De 32-jarige Israëliër maakte in het Conference League-duel met Slavia Praag geen beste indruk, maar behield een paar dagen later tegen Twente wel de nul.

Feyenoord kan ook in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo geen beroep doen op eerste keeper Justin Bijlow. De international miste al de duels met Slavia Praag (2-2) en FC Twente (0-0) vanwege een positieve coronatest en is ook woensdagavond nog niet speelklaar.

Een samenvatting van Feyenoord-Heracles is te zien bij NOS Studio Sport op NPO 1 om 23.15 uur. Het duel is live te volgen bij NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 en via het liveblog op NOS.nl/NOS-app.