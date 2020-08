Opvolger Koeman: 'Direct een telefoontje naar Van Gaal en Rijkaard'

"Ideaal zou zijn een kloon van Koeman aan te stellen", zegt Vermeulen. "Zelden is een bondscoach zo breed gesteund als deze. Maar niemand komt echt bij hem in de buurt. Er is geen kloon en ook geen ideale opvolger. Het wordt een moeilijke opgave voor de KNVB. Het liep als een trein."

De nieuwe bondscoach moet snel aan de bak. Oranje speelt begin september twee interlands voor de Nations League. Op 4 september in Amsterdam tegen Polen. En drie dagen later (ook in de hoofdstad) tegen Italië. Begin oktober oefent het Nederlands elftal tegen Mexico.

Hoijtink noemt de namen van drie trainers die voor een logische voortzetting van het werk van Koeman zouden kunnen zorgen: "Frank de Boer, Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst. Het is tijd voor een nieuwe generatie die al een klap heeft gekregen om groot te worden. Drie trainers die beschaafd naar buiten treden, goede ambassadeurs zijn en een mooi verleden hebben. Van Bronckhorst is wel wat jonger, namelijk 45, dat is jong voor een bondscoach."

"Het blijft jammer dat we niet zullen weten hoe Koeman het met deze jongens op een groot toernooi had gedaan", aldus Wijffels. "Ik kan het best begrijpen van hem, maar toch vind ik dat hij zichzelf en de spelers iets ontneemt."

Achter Van Gaal en Rijkaard staan voor Vermeulen de drie door Hoijtink genoemde kandidaten. "De Boer en Cocu hebben beiden nog niets laten zien in het buitenland. Ze missen iets voor de top. Van Bronckhorst heeft van die drie mijn voorkeur. Is meer een mensenmens. En is tactisch ook nog sterk."

Ook volgens Vermeulen zou een belletje naar Van Gaal de eerste daad van de KNVB moeten zijn. "En naar Frank Rijkaard", zegt Vermeulen. "Naar die twee. Beiden gepensioneerd, maar dat moet wel even gecheckt worden. Lijkt me het proberen waard. Misschien wil Rijkaard lekker met zijn dochter fietsen door de stad en is hij klaar met de voetbalwereld. Maar Rijkaard is onvoorspelbaar. Ik denk ook dat hij goed bij deze spelersgroep zou passen."

Wijffels denkt dat de KNVB er goed aan zal doen om bij de opvolging voor Koeman eerst aan de korte termijn te denken. "Het elftal is klaar om een topprestatie te leveren op het EK," zegt de Oranje-volger van het AD. "Zoek dan naar iemand die op zo'n toernooi een topprestatie kan leveren. Durf te kijken in de topcategorie. Dat zal ook de wil van topspelers als Van Dijk en Wijnaldum zijn. De lat moet hoog liggen. Ik zou eerst naar Louis van Gaal kijken. Hij heeft nog gewerkt met meerdere van deze jongens op het WK van 2014."

Voor Wijffels is Peter Bosz de topkandidaat voor de lange termijn: "Dit elftal kan een offensief denkende trainer als Bosz goed gebruiken. Er komt veel aanvallend talent aan."

"Bosz lijkt me geen bondscoach", zegt Hoijtink. "Hij wil heel erg in zijn eigen stijl spelen. Altijd vastzetten, ongeacht of je de spelers ervoor hebt. Zo moet het, geen concessies, denkt Bosz. Een bondscoach moet niet te veel zijn eigen stempel willen drukken. Die tijd is er niet. De mensen willen een bondscoach die iedereen bij elkaar houdt. Een bondscoach moet zorgen dat de spelers op de plaats staan waar ze moeten staan. Niet te moeilijk doen. Advocaat en Van Marwijk waren zulke bondscoaches, Koeman ook. Die handelt naar de omstandigheden. Laat dat de les van Koeman zijn. Als die les is geleerd, kunnen De Boer, Cocu of Van Bronckhorst daarmee verder."

Bosz meeste finales

"We moeten iets anders doen dan de grote landen", zegt Wijffels. "Als we hetzelfde doen, gaan we niet winnen. Bosz won geen prijzen, wordt vaak gezegd. Hij haalde sinds 2010 wel de meeste finales van alle Nederlandse trainers, meer dan Van Gaal."

Vermeulen is het met Hoijtink eens. "Bosz als bondscoach lijkt me niet logisch. Het gevaar is dat hij alles op zijn manier wil doen en alles gaat omgooien. Dat hebben we niet nodig. Het is te riskant, een onnodig risico."