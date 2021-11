RIVM ziet stabilisatie aantal nieuwe gevallen, 'eerste lichtpuntje'

Ter vergelijking: vorige week meldde het RIVM nog een stijging van 39 procent van het aantal besmettingen. Die stijging lijkt er inmiddels uit, althans waar het gaat om het aantal positieve tests. "Voor het eerst in weken zou je dit als een lichtpuntje kunnen bestempelen", zegt Aura Timen van het RIVM. "Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone. Het aantal meldingen blijft heel hoog en dat geldt ook voor de druk op de zorg. Die druk is er niet alleen in de ziekenhuizen, maar overal in de keten, zoals bij huisartsen en in verpleeghuizen."

De afgelopen week is het aantal positieve testen dat het RIVM registreerde niet of nauwelijks gestegen. Ruim 155.000 keer viel de uitslag van de PCR-test bij de GGD positief uit; minder dan 1 procent meer dan de bijna 154.000 van de zeven dagen daarvoor. Het RIVM spreekt van een stabilisatie, die vermoedelijk het gevolg is van het maatregelenpakket van half november , dus nog voor dat van afgelopen weekeinde .

Het nieuwste overzicht van het RIVM geeft de indruk dat het reproductiegetal in de eerste helft van november al is gaan dalen. Op 15 november was de 'R' 1,05, dat betekent dat 100 mensen toen 105 besmetten en de epidemie nog slechts licht in kracht toenam. Op 8 november was het reproductiegetal nog 1,21. Dit cijfer is altijd pas na twee weken goed uit te rekenen.

De laatste dagen is de omikronvariant van het coronavirus in Nederland aangetroffen. Over het effect van die variant op de ontwikkeling van de epidemie is nog niets te zeggen omdat er nog weinig over bekend is.

Maar volgens Timen wordt de bestrijding van de epidemie er "weer ingewikkelder" door: