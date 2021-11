Er komt toch geen Frontex-controle langs de Nederlandse kust. Dat heeft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt.

Zondag spraken EU-landen in Calais in een spoedoverleg af de grensbewaking op te voeren om ongewenste migratie tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. De aanleiding voor dat spoedoverleg was het bootongeluk van vorige week in het Kanaal, waarbij 27 migranten omkwamen.

Afgesproken werd dat de Europese grensbewakingsdienst Frontex vanaf morgen met een vliegtuig de kustgebieden van Frankrijk en België controleert op mensensmokkelaars. Ook Nederland werd zondag in dat rijtje landen genoemd, maar dat was ten onrechte, zegt een woordvoerder van Broekers-Knol.

Succesvolle interventies

Frontex heeft op de bijeenkomst wel aangeboden om ook de Nederlandse kust in de gaten te houden, maar Nederland is daar niet op ingegaan.

"Hoewel er in de afgelopen maanden inderdaad enkele succesvolle interventies zijn gedaan bij pleziervaart door een samenwerking van de marechaussee en de kustwacht voor de Nederlandse kust, is het probleem in Nederland nu niet van eenzelfde schaal als in Frankrijk. Nederland heeft dus ook niet om assistentie van Frontex verzocht", aldus de woordvoerder van de staatssecretaris.