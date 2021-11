Omstreden opvang Heumensoord voor geëvacueerde Afghanen gaat dicht

De opvang voor geëvacueerde Afghanen in Heumensoord sluit op 1 januari. Het COA laat weten dat de bewoners komende maand worden overgeplaatst naar andere locaties vanuit de opvang nabij Nijmegen. Nog onduidelijk is waar zij heen gaan..

De opvang in Heumensoord is omstreden. Onder andere de Nationale ombudsman noemde de situatie in het kamp onacceptabel. De duizend opgevangen Afghanen wonen er in tenten met weinig privacy en veel geluidsoverlast. Bij harde wind lijken de daken van de tenten af te waaien, waardoor mensen nauwelijks kunnen slapen.

In een brief aan de bewoners, die is doorgestuurd naar de NOS, laat het COA weten dat nog niet duidelijk is waar alle Afghanen naar toe moeten. De officiële sluitingsdatum van 1 januari wordt daardoor waarschijnlijk niet gehaald. COA heeft aan de betrokken gemeentes gevraagd of de Afghanen ook nog een deel van januari kunnen blijven.

Veel vragen

"We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen bij u oproept", schrijft het COA aan de bewoners. "Op dit moment hebben wij ook veel vragen en nog weinig antwoorden."

Er is op dit moment een groot tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers en Afghaanse evacuees. Dat leidt ertoe dat mensen worden opgevangen in tenten en sport- en evenementenhallen.

De verwachting is dat het tekort aan opvangplekken de komende maand nog verder zal toenemen. Daar komen de duizend Afghanen uit Heumensoord nu nog bij.