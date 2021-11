Politie stopt met preventief fouilleren rond bedreigde fruithandel Hedel

De politie stopt met preventief fouilleren in de omgeving van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Het gebied is sinds mei dit jaar aangemerkt als veiligheidsrisicogebied na een reeks aanslagen op de directie en medewerkers van het bedrijf. Die incidenten gebeurden na de vondst van een partij cocaïne tussen een lading bananen.

"Uit overleg tussen politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester is gebleken dat er op dit moment geen aanleiding is om zo'n zwaarwegend middel langer in te zetten", schrijft de gemeente in een verklaring. "Het veiligheidsrisicogebied wordt daarom niet opnieuw afgekondigd."

In de afgelopen maanden hield de politie meerdere grote controles, waarbij verschillende keren vuurwapens werden gevonden, schrijft Omroep Gelderland.

Schoten en handgranaten

De directie en medewerkers van de fruithandel worden sinds 2019 bedreigd en afgeperst door criminelen. Het begon nadat medewerkers 400 kilo cocaïne ontdekten en de directie daarvan melding maakte bij de politie. Na een blunder van het Openbaar Ministerie belandden namen en adressen van medewerkers in handen van de drugscriminelen.

Daarop volgden incidenten bij woningen van de medewerkers. Criminelen schoten op huizen, stichtten brand en lieten handgranaten achter. Afgelopen juni kwam naar buiten dat de politie al bijna twee jaar lang ruim 300 medewerkers van het bedrijf, directieleden en hun familie beveiligt.

De politie heeft meerdere mensen aangehouden die in verband worden gebracht met de dreigementen. Een man die een handgranaat plaatste bij de woning van de zoon van een van de directeuren van de fruithandel kreeg in april vijf jaar celstraf opgelegd.