FvD-fractievoorzitter in Senaat gaat in tegen vaccinatie-advies Baudet

FvD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Frentrop volgt zijn partijleider Thierry Baudet niet in de oproep aan mensen om zich niet te laten vaccineren. Tijdens een debat zei Frentrop, uitgedaagd door zijn voormalig partijgenoot Henk Otten, dat hij zelf wel gevaccineerd is. "Ik vind dat verstandig om te doen, mede gezien mijn gewicht."

Oproepen van Baudet om je niet te laten prikken, hoeven niet te worden opgevolgd, zei Frentrop. "Ik ben geen medicus en ik zou het afraden om medische adviezen op te volgen van welke partijleider dan ook."

Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, stelt dat vaccins niet werken en noemt ze zelfs "levensgevaarlijk". Het verschil van inzicht tussen de twee FvD-fractievoorzitters is opvallend, omdat coronabeleid verreweg het belangrijkste onderwerp is waarmee partijleider Baudet zich profileert.

In reactie op Frentrop laat Baudet weten dat ze inderdaad van mening verschillen "over de baten en risico's van de coronavaccins", maar dat iedereen de vrije keuze heeft. "FvD is een voorstander van maximale vrijheid om te beschikken over het eigen lichaam."

Niet-essentiële winkels

De Eerste Kamer praat de hele dag over de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar niet-essentiële winkels zoals kledingwinkels en niet-essentiële dienstverlening zoals kappers. De Tweede Kamer nam dat wetsvoorstel eerder deze maand aan.

Naast de vier coalitiepartijen waren daar ook GroenLinks, PvdA en fractie Den Haan voorstander. In de Senaat vormen deze partijen een meerderheid.