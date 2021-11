Advocaat Spaans-Portugees stel in isolatie: 'Nul reden om ze vast te houden'

De Portugese Carol Pimenta en haar Spaanse vriend Andrés Sanz zitten momenteel in isolatie in het Tuberculosecentrum van Beatrixoord in Haren, onderdeel van het UMC Groningen. Volgens Pimenta zitten ze vast in een kamer die permanent door de politie wordt bewaakt, waar ramen niet open kunnen en ontlasting door een kapotte rioolbuis in de douche naar boven kwam.

In isolatie in Groningen

Maes: "Ik heb de veiligheidsregio erop gewezen dat een coronatest onterecht als positief is aangemerkt. Daarna is mijn cliënte nog drie keer negatief getest. Haar vriend is altijd al negatief getest. Er is geen enkele reden deze mensen nog langer vast te houden." Gisteren kreeg de Portugese vrouw een negatieve uitslag op een nieuwe PCR-test, zei ze tegen RTL Nieuws .

Maes eiste in een brief aan de veiligheidsregio Kennemerland dat zijn twee cliënten om 12.00 uur werden vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie laat weten dat vanmiddag meer bekend wordt over de situatie van het stel.

'Het is hier erger dan in een gevangenis' - NOS

"Ik kan vanmorgen voor het eerst naar het toilet, ik had een paniekaanval omdat ik hier niet aan gewend ben", zo zegt Pimenta in een telefoongesprek met de NOS. "De mensen die ons vastzetten, willen niet accepteren dat onze tests negatief zijn, dat ze fouten hebben gemaakt. Als gevolg zijn wij opgesloten alsof we in de gevangenis zitten. Dit is onmenselijk. Toen ik mijn beklag deed dat ontlasting in de badkamer dreef, kreeg ik te horen dat ik mijn behoefte maar op de grond moest doen."

Volgens Pimenta is het onduidelijk hoelang ze nog in de ziekenhuiskamer moeten blijven. "Niemand zegt ons iets. We zijn inmiddels zo bang door de situatie waar we inzitten."

Advocaat Maes verwacht vandaag nog het antwoord op zijn verzoek tot vrijlating. "Ze zijn opgesloten op grond van de wet Publieke Gezondheid, na een besluit van de burgemeester van Haarlemmermeer. Dat is een administratief besluit geweest, er is verder geen enkel strafbaar feit door mijn cliënten begaan."