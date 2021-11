'Rooms-Katholieke Kerk staat er financieel slecht voor'

Het overgrote deel van de rooms-katholieke kerken zit in de financiële problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de krant Trouw. Bijna acht op de tien parochies staan in het rood en bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen euro.

Samen met onderzoekscollectief Spit bekeek Trouw de verkorte weergave van de inkomsten en uitgaven die parochies verplicht zijn te publiceren. Daaruit rijst volgens de krant een weinig rooskleurig beeld op.

Met 3,7 miljoen leden is de RKK nog steeds het grootste kerkgenootschap van Nederland, maar voor een heel groot deel van de leden blijft het bij een lidmaatschap op papier. Slechts zo'n 30 procent doet jaarlijks een financiële bijdrage via de Actie Kerkbalans, de inzamelingsactie waarmee de kerk een groot deel van de inkomsten binnenhaalt.

Bron van inkomsten

Vorig jaar leverde de actie bijna 66 miljoen euro op, maar een jaar eerder was dat nog bijna 73 miljoen euro. Een daling van 10 procent in een jaar tijd dus, die deels werd veroorzaakt door de coronacrisis. Daardoor kwam er vorig jaar bijna niemand in de kerk en vielen de collecteopbrengsten veel lager uit.

Het aantal kerkbezoekers neemt volgens Joris Kregting, religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit, ook zonder corona al ieder jaar met 10 tot 15 procent af en ligt nu op zo'n 200.000. "Parochies zijn afhankelijk van kerkleden die geld geven en als er minder kerkleden komen, dan komt er uiteindelijk ook minder geld in het laatje", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.