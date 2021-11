Inflatie in Nederland stijgt volgens voorlopige cijfers naar 5,6 procent

De inflatie in Nederland bedroeg in november 5,6 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de stijging van prijzen. Het cijfer is volgens de Europese inflatienormen, die iets anders zijn dan de Nederlandse die het CBS gebruikt. Op 7 december publiceert het CBS het Nederlandse cijfer.

In de hele eurozone was de inflatie volgens voorlopige cijfers 4,9 procent op jaarbasis, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. Dit is de hoogste inflatie sinds Eurostat in 1997 is begonnen met het berekenen ervan.

In oktober was de inflatie nog 4,1 procent. De hoogste inflatie is in België: 7,1 procent. Duitsland meldt 6,0 procent, Frankrijk 3,4 procent en Portugal 2,7 procent.

De inflatie is al een paar maanden aan het stijgen. Dat komt voor een groot deel doordat energie duurder wordt, voornamelijk gas. Energieprijzen kunnen sterk fluctueren en de inflatie dus flink omhoogstuwen of juist afremmen. De energieprijzen zijn naar verhouding ook zo hoog doordat ze een jaar geleden juist erg laag waren door de coronacrisis.