De uitzending van 30 november

De inflatie in Nederland komt deze maand uit op 5,6 procent, maakt Eurostat vandaag bekend. Dat is het hoogste cijfer van deze eeuw. Hoe valt dat te verklaren? En moeten we ons zorgen maken?

Mogen niet-militairen straks vrachtschepen beveiligen?

In de drukbevaarde Golf van Aden, vlakbij Somalië, moeten vrachtschepen vrezen voor aanvallen door piraten. Als ze zich daartegen willen bewapenen, zijn Nederlandse rederijen afhankelijk van militairen.

Daar komt misschien verandering in: de Eerste kamer stemt vandaag over een wetswijziging die het ook mogelijk maakt particuliere gewapende beveiligers aan boord te nemen. In veel landen is dat al mogelijk, maar toch zou het voor Nederland een grote stap zijn: het geweldsmonopolie komt immers in handen van niet-militairen te liggen.