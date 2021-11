Huis Marilyn Manson doorzocht in onderzoek naar seksueel misbruik

De politie in Los Angeles heeft het huis van zanger Marilyn Manson doorzocht. Er loopt een onderzoek naar hem nadat verschillende vrouwen hem hadden beschuldigd van fysiek en seksueel misbruik.

Volgens de website TMZ heeft de politie bij de huiszoeking harde schijven in beslag genomen. Deze zouden door de politie worden onderzocht voordat de zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie in Los Angeles.

De politie bevestigt dat er een huiszoekingsbevel was uitgevaardigd tegen Brian Hugh Warner, zoals de 52-jarige Manson wettelijk heet, maar deelt verder geen details over de reden van de huiszoeking.

Intimidatie tijdens rechtszaak

Afgelopen februari bevestigden de autoriteiten dat ze een onderzoek naar Manson waren gestart na verschillende meldingen van huiselijk geweld tussen 2009 en 2011. Onder meer actrice Evan Rachel Wood wees hem op Instagram aan als de man die haar "jarenlang gruwelijk heeft misbruikt".

In mei klaagde ook actrice Esmé Bianco Manson aan wegens seksueel, fysiek en emotioneel misbruik. Bianco zegt dat hij de wet op mensenhandel overtrad door haar vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Californië te brengen voor niet-bestaande rollen in muziekvideo's en films. Manson zou haar zonder voedsel hebben opgesloten op een slaapkamer, haar hebben geslagen met een zweep en elektrische schokken hebben toegediend. Ook dreigde hij haar 's nachts te verkrachten, staat in de aanklacht.

Zijn voormalige assistente beschuldigde hem van intimidatie tijdens het verloop van de rechtszaak, die zij aanspande omdat de zanger haar zou hebben mishandeld en aangerand. "Hij gebruikte zijn positie van macht, beroemdheid en connecties om mij uit te buiten en tot slachtoffer te maken tijdens het dienstverband."

Platenlabel kwijt

Manson ontkent alle beschuldigingen en noemt de verklaringen van onder meer Wood, "verschrikkelijke verdraaiingen van de werkelijkheid". Hoewel de rechtszaken nog lopen, verbraken zijn platenlabel en de tv-zender AMC in februari de banden met de artiest.