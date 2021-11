Woods komt terug, maar de vraag is hoe sterk: 'Ik heb nog zo ver te gaan'

Tiger Woods ziet zichzelf niet meer terugkeren in de mondiale top van het golf, maar verwacht wel weer in actie te komen tijdens de PGA Tour. Woods sprak zich tegenover Golf Digest voor het eerst uit over zijn toekomst, nadat hij in februari zwaargewond was geraakt bij een auto-ongeluk.

"Ik zal nooit meer fulltime in het circuit in actie komen, maar het is zeker realistisch dat ik ooit weer op de Tour ga spelen. Dat zal een kwestie van zorgvuldig uitkiezen worden", aldus Woods. "Ik ben nu nog niet eens halverwege het revalidatieproces."

De 45-jarige Amerikaan verbrijzelde zijn rechterbeen en -enkel, toen hij met hoge snelheid over de kop sloeg met zijn auto. Vorige week deelde hij op sociale media beelden dat hij weer wat ballen sloeg.

Nog een lange weg

"Ik heb nog zo ver te gaan", vervolgt Woods. "Ik heb zoveel meer spierontwikkeling en zenuwontwikkeling die ik in mijn been moet ondergaan. Tegelijkertijd heb ik, zoals je weet, vijf rugoperaties gehad. Daar heb ik dus ook mee te maken. Dus als het been sterker wordt, kan de rug soms opspelen."