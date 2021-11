Wekdienst 30/11: Zangeres Josephine Baker krijgt grafmonument • NAVO bijeen in Riga

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag komen NAVO-landen bijeen in de Letse hoofdstad Riga. Om hun zorgen uit te spreken over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne.

Josephine Baker, die 45 jaar geleden overleed, krijgt een grafmonument in het Panthéon in Parijs. Daar liggen Fransen die een buitengewone bijdrage leverden aan de Franse geschiedenis.

Wat heb je gemist?

Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering krijgt, blijft afnemen. Eind september ontvingen 419.000 personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 5500 minder dan een jaar eerder en ruim 2000 minder dan aan het begin van de coronacrisis, meldt het CBS.

Het is voor het tweede kwartaal op rij dat er minder bijstandsontvangers waren dan een jaar eerder. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen vermoedt dat de krappe arbeidsmarkt veruit de belangrijkste oorzaak is.

Ander nieuws uit de nacht:

Dode en gewonde bij steekincident in Den Haag: Aan het eind van de avond werden in de woning aan de Weteringkade twee mensen met steekwonden gevonden. Enige tijd later kwam het bericht dat een van hen was overleden.

Barbados definitief een republiek, koningin Elizabeth niet langer staatshoofd: Bij een ceremonie, die werd bijgewoond door prins Charles, werd Sandra Mason de eerste president van de nieuwe republiek. Tijdens de ceremonie werd zangeres Rihanna, afkomstig van Barbados, tot nationale held verklaard. Rihanna was erbij om de eer in ontvangst te nemen.

Ondernemers cultuur en creatieve sector vragen om aanpassing steunregels: Dat is nodig, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer, omdat eerdere steunmaatregelen hen niet goed bereikten. De miljoenen zouden te veel bij de instellingen blijven hangen.

En dan nog even dit:

Het Witte Huis is klaar voor Kerst. Het verblijf van de Amerikaanse president in Washington is versierd voor de feestdagen, en er was een presentatie door first lady Jill Biden. Het thema dit jaar is 'geschenken uit het hart'.

Dit jaar zijn er 41 kerstbomen versierd, is er 180 meter lint gebruikt en branden er 300 kaarsen. Ook zijn er 79.000 kerstlampjes opgehangen. Dat alles door honderd vrijwilligers, die er een week mee bezig zijn geweest.

Zo ziet die kerstversiering eruit: