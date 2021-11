'Nederlandse' Kramer nadert skispringtop: 'Behoort tot besten ter wereld'

Als 6-jarig meisje vertrok Sara Marita Kramer met haar ouders naar het Oostenrijkse Maria Alm, om daar te gaan wonen. Net als veel Oostenrijkse leeftijdsgenoten werd ze meteen op ski's gezet, maar pas echt enthousiast werd ze toen ze mocht springen. Dertien jaar later heeft ze een wereldtitel voor junioren op zak en meerdere wereldbekeroverwinningen. Ook werd de skispringster al eens uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar in Oostenrijk. "De adrenaline", antwoordt Kramer op de vraag wat er nou zo verslavend is aan het skispringen. "De kick dat je wegspringt en dan meteen doorhebt dat het een goede sprong was, dat is wel echt verslavend."

Sara Marita Kramer - EPA

Gedisciplineerd baant ze zich een weg naar de internationale top. "Ze laat niks aan het toeval over", laat Harald Rodlauer, de bondscoach van Oostenrijk, weten. "Ze is heel nauwgezet en consequent en daardoor behoort ze inmiddels tot de beste skispringers ter wereld." "Mijn sterkere kant is het vliegen", analyseert Kramer haar kwaliteiten. "Als ik een slechte afsprong heb, kan ik nog best goed vliegen en er nog best wat goeds van maken." Volgens bondscoach Rodlauer heeft Kramer ook een goed karakter. "Ze wil gewoon de beste skispringer zijn. Ze wil niet echt in de belangstelling staan. Als je haar kent, is ze heel openhartig en vriendelijk." Sterke start Kramer is het wereldbekerseizoen sterk begonnen. In het Russische Nizhny Tagil boekte ze een overtuigende zege. In de kwalificatieronde sprong de 20-jarige ook nog eens het oude schansrecord (99 meter) aan flarden.

Sara Marita Kramer na haar wereldbekerzege in Nizhny Tagil - EPA