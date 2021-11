Ondernemers cultuur en creatieve sector vragen om aanpassing steunregels

Om te voorkomen dat zij opnieuw buiten de boot vallen zou er een vangnet moeten komen. Flexwerkers en zzp'ers zouden daarop terug moeten kunnen vallen, als ze kunnen aantonen dat schade die zij lijden niet door organisaties of andere regelingen gecompenseerd wordt. Ook zouden steunregelingen uitgebreid moeten worden, zodat ze beter toegankelijk worden voor flexwerkers en zzp'ers.

De Creatieve Coalitie schrijft dat voor zzp'ers en flexwerkers het overgrote deel van weggevallen activiteiten niet wordt gedekt door regelingen als de NOW (loonsteun), TOZO (voor zelfstandige ondernemers) en TVL (voor vaste lasten).

De Creatieve Coalitie, waar 45 vakorganisaties en bonden in zijn verenigd, vreest dat dit opnieuw gebeurt bij de 68 miljoen euro die het demissionaire kabinet nu uittrekt voor extra steun aan de culturele en creatieve sector. De nieuwe coronamaatregelen treffen onder meer dirigenten van amateurkoren, muziekleraren die aan huis werken en dj's en freelancers in het clubcircuit.

Zzp'ers en flexwerkers in de creatieve en culturele sector willen dat het kabinet de corona-steunmaatregelen aanpast. Dat is nodig, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer, omdat eerdere steunmaatregelen hen niet goed bereikten. De miljoenen zouden te veel bij de instellingen blijven hangen.

Een van de artiesten die door de nieuwe coronamaatregelen wordt getroffen is Marco Vermeer. Als jongleur Marco Bonisimo kan hij vijf voetballen tegelijk in de lucht houden. In zijn agenda zijn door de nieuwe beperkingen enkele optredens uitgevallen, waardoor hij naar eigen zeggen bijna 2000 euro aan inkomsten mist.

"Sommige klanten zeggen: 'we willen je betalen, hoe dan ook'. Dat is natuurlijk fantastisch", zegt Vermeer. "Maar voor anderen is het gewoon moeilijk. Als iemand zegt: 'Ik heb het niet', wat ga je dan doen? Ga je naar de rechter? Kost ook hartstikke veel geld. Dus neem je je verlies."

Te veel tijd

Bij eerdere steunrondes was het verweer van het kabinet dat het alleen lukt om op grote schaal steun te verlenen als dat generiek gebeurt. Maatwerk, per individuele benadeelde, zou te veel tijd kosten en onbegonnen werk zijn. Met hun brandbrief hopen de flexwerkers en zzp'ers te bereiken dat de Tweede Kamer het kabinet op andere gedachten brengt. Dinsdag praat de Kamer erover.