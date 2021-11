Gebruikt speelgoed in trek voor feestdagen: 'Kind vindt krasje niet erg'

Op een ruilmiddag in Utrecht komen ouders en kinderen samen om gebruikt speelgoed in te leveren en ander oud speelgoed mee naar huis te nemen. Het voordeel volgens bezoekers: het huis ruimt lekker op en de kinderen krijgen 'nieuw' spul in hun schoen.

Wat verder bijdraagt aan de populariteit van gebruikte spullen zijn de recente waarschuwingen voor langere levertijden van speelgoedfabrikanten en leveranciers als gevolg van corona, zegt manager Rientjes van de Utrechtse kringloopzaken. "Is dat in het nieuws, dan zien we dat de dagen erna het in de winkels een stuk drukker is."

Merkproducten vliegen als eerste de winkel uit, zegt Hermien Rientjes, bedrijfsleider bij kringloopwinkel de Arm, die zes vestigingen heeft in Utrecht. "Maar kinderen willen alles hebben, nieuw of niet. Die doen niet moeilijk over een klein krasje, die willen gewoon speelgoed."

Zo ziet Marktplaats dat de speelgoedcategorie de weken voor Sinterklaas veelvuldig wordt bekeken. Vorig jaar rond deze tijd 19 miljoen keer meer dan in 2019. "En dit jaar zien we dat dat record waarschijnlijk wordt geëvenaard. Populair zijn Lego, Duplo en Playmobil, waardevast speelgoed met een langere levensduur."

Bij Marktplaats hebben ze dezelfde ervaring. "Als nieuw speelgoed niet voorhanden is, wenden mensen zich tot tweedehands producten die je online en lokaal kan bestellen. Wat ook meespeelt is de prijs: je kan de zak van Sint op deze manier vullen voor een zachter prijsje", aldus een woordvoerder.

Marktplaats denkt dat de vervroegde sluitingstijden mogelijk ook nog effect gaan hebben. "Als je niet overdag kan winkelen, doe je dat misschien online en lokaal."

Geen taboe meer

Ook voor de verkopende partij is geld een argument om spullen een tweede leven te geven, denkt Eva Rutten, docent en retailcoach.

"Mensen beseffen dat wat ze op zolder hebben liggen, iets waard is. Kinderen in de puberteit verkopen kleding van hun moeder, en zien daar tegenwoordig een businessmodel in. De tweedehands trend is dus ook deels economisch gedreven."

Verder speelt het duurzaamheidsaspect mee, denkt Rutten. "Mensen willen bewustere keuzes maken. Zij denken steeds meer na over het effect van hun koopgedrag. En in combinatie met de enorme online koopdrang als gevolg van corona, en de komst van talloze platforms, groeit deze markt gewoon enorm."

Het gevolg van dit alles: tweedehands wordt steeds normaler, voor kinderen en voor volwassenen. "Het is geen taboe meer. Iets kan weinig geld kosten, maar een prachtig emotioneel verhaal bij zich dragen en mensen accepteren dat. En struinen op zoek naar parels in een kringloopwinkel, is de helft van het plezier", aldus Rutten.

Donaties aan hulpinstanties

Speelgoedwinkel Intertoys begint in januari met een proef om speelgoed te recyclen. Het bedrijf zegt dat de tweedehands-trend de verkopen niet in de weg zit. "In de proef zal een deel van het ingeleverde speelgoed worden gerecycled en een deel dat nog bruikbaar is kunnen we een tweede bestemming geven", zegt een woordvoerder. "Het is nog prematuur, maar die tweede bestemming zou kunnen gebeuren via de verkoop, maar ook via donaties aan hulpinstanties."