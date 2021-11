Brand in garagebox flat Helmond, bewoners tijdelijk geëvacueerd

In Helmond is vannacht brand uitgebroken in een garagebox van een flatgebouw. Vanwege de rook werd het gebouw enkele uren ontruimd. Twee mensen kregen rook binnen en moesten voor onderzoek naar het ziekenhuis, meldt de brandweer.

In het gebouw zitten 25 appartementen, waar in totaal zo'n vijftig mensen wonen. Volgens Omroep Brabant zijn de bewoners overwegend senioren. Ze werden tijdelijk opgevangen in een naastgelegen flat.

Kort na 2.30 uur had de brandweer de brand in de garagebox onder controle. Na een aantal metingen konden de bewoners weer terug naar huis.

Er wordt nog onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.