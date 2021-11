In Helmond is vannacht brand uitgebroken in een flatgebouw. Vanwege de rook is de flat ontruimd, meldt de brandweer.

Het gaat om zo'n 25 appartementen die werden ontruimd. De brand zou zijn ontstaan in een garagebox. Kort na 02.30 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle is.

Bewoners van de flat aan de Venuslaan zijn opgevangen in een naastgelegen gebouw. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.