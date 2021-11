Aanklager: Ghislaine Maxwell was bij alles in het leven van Epstein betrokken

"Ze was vanaf de start betrokken" en "ze waren partners in crime". Op de eerste dag van het proces tegen Ghislaine Maxwell, verdacht van het ronselen van minderjarige meisjes voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, schetste de aanklager het beeld van een vrouw die tot in detail wist dat meisjes seksueel werden misbruikt, en die een cruciale rol speelde om het mogelijk te maken.

Maxwell (59) wordt in de zaak verdacht van het ronselen van kwetsbare jonge meisjes met als doel hen te misbruiken. Ook wordt ze ervan verdacht zelf aan het misbruik te hebben meegedaan. Dat zou zijn gebeurd tussen 1994 en 2004. Tientallen vrouwen hebben in media al hun verhaal verteld, tijdens het proces in New York zullen zeker vier vrouwen getuigen.

De aanklager zei dat Maxwell meisjes van soms pas 14 jaar zo ver kreeg om eerst mee te doen aan "zogenoemde massages", waarbij het misbruik steeds verder ging. Ze bouwde een vertrouwensrelatie op met de slachtoffers en hielp om seksueel misbruik te normaliseren, aldus de aanklager. Maxwell was volgens haar betrokken bij alles in het leven van Epstein. "De verdachte was de vrouw des huizes."

Zondebok

Maxwells advocaat voerde aan dat zijn cliënt tot zondebok is gemaakt van het slechte gedrag van Epstein, die in augustus 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis. Zij is niet Jeffrey Epstein, ze is niet als Jeffrey Epstein, of als al die machtige mannen die vrouwen misbruiken, sprak haar advocaat.

De verdediging stelde dat de vier vrouwen die in de zaak getuigen last hebben van geheugenverlies. Ook zouden ze door op geld beluste advocaten beïnvloed zijn om een zaak aan te spannen.

Maxwell werd in juli vorig jaar aangeklaagd. Zelf zegt ze dat ze onschuldig is. De beschuldigingen zouden "absolute onzin" zijn. Voor het proces tegen haar zijn zes weken uitgetrokken.