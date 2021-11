Bij een steekincident in een woning in het centrum van Den Haag is een persoon om het leven gekomen. Een ander slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Aan het eind van de avond werden in de woning aan de Weteringkade twee mensen met steekwonden aangetroffen. Enige tijd later kwam het bericht dat een van hen was overleden.

Zeker een slachtoffer werd met behulp van een hoogwerker van de brandweer uit de woning gehaald. De toedracht van het steekincident is nog niet bekend.