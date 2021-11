Net geen stunt Oranje-basketballers tegen Italië in WK-kwalificatie

De Nederlandse basketballers hebben ook hun tweede duel in de kwalificatie voor het WK verloren. Na de nipte nederlaag van vrijdag tegen IJsland boog Oranje in Milaan ook met krappe cijfers voor Italië: 73-75.

Oranje rook aan een stunt tegen de nummer acht van de wereld (Nederland staat 45ste), die in augustus op de Olympische Spelen nog de kwartfinales haalde. In het tweede kwart sloeg Italië een gat van dertien punten. Dat werden er vijf en daarna weer tien, maar Italië liep niet echt weg.

In het slotkwart kwam Oranje door drie driepunters van Shane Hammink van 51-60 terug tot 60-62. De thuisploeg was het helemaal kwijt en Nederland wist zelfs op voorsprong te komen, maar was in de slotminuten te slordig om de overwinning binnen te slepen.