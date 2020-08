President van Mali treedt af na gijzeling door muitende militairen

President Ibrahim Boubacar Keïta van Mali heeft zijn aftreden aangekondigd. Die stap volgt enkele uren nadat hij samen met premier Boubou Cissé werd gegijzeld door rebellerende militairen.

In een korte toespraak op de staatstelevisie zei Keïta dat hij "niet ten koste van bloedvergieten" aan de macht wil blijven. Hij stapt per direct op en heeft het parlement opgeheven.

De opstand brak eerder vandaag in een basis net buiten de hoofdstad Bamako uit. Later werd de residentie van president Keïta omsingeld en werden er schoten in de lucht gelost. Hoeveel militairen in opstand zijn gekomen, is niet duidelijk.

Grenzen dicht

De buurlanden van Mali maakten vlak voor de toespraak bekend de grenzen te sluiten met het West-Afrikaanse land. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas veroordeelt de opstand en noemt het een staatsgreep. Mali krijgt voorlopig geen geld van Ecowas en mag niet meer bij de organisatie meebeslissen.

Acht jaar geleden kwam het leger eveneens in opstand. Dat leidde tot een staatsgreep en het vestigen van een militaire dictatuur. Buurlanden veroordeelden die stap massaal en legden die dictatuur zware sancties op.

Jihadistische rebellen maakten van de situatie gebruik door een groot deel van Mali te veroveren. Uiteindelijk besloot Frankrijk militair in te grijpen in het land, wat uiteindelijk ook leidde tot Nederlandse inzet in het gebied.