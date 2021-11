Oranjevrouwen komen niet tot scoren in bloedeloos duel met Japan

De Nederlandse vrouwenploeg stond afgelopen zaterdagmiddag nog op het veld in Ostrava, waar in de WK-kwalificatie op de valreep een punt werd gered tegen Tsjechië (2-2). Dat duel stond oorspronkelijk voor vrijdagavond op de rol, maar moest vanwege de hevige sneeuwval worden uitgesteld.

De Nederlandse voetbalsters hebben in Den Haag met 0-0 gelijkgespeeld tegen Japan in een wedstrijd waarin de doelrijpe kansen uiterst schaars waren.

Japan, dat zich voorbereidt op de Azië Cup in India waar het begin volgend jaar de titel verdedigt, verscheen in de eerste helft een aantal keer dreigend op de Nederlandse helft. Veel meer dan een afstandsschot van Hinata Miyazawa waar Lorsheyd geen moeite mee had, leverde dat aanvankelijk niet op.

Na een dik halfuur had Moeka Minami na een vrije trap de bal voor het inglijden, maar haar volley van dichtbij vloog over de Nederlandse doel. Even later kwam Yuika Sugasawa na een fraaie Japanse aanval niet aan afronden toe, omdat Caitlin Dijkstra in de weg stond.

Ervaren krachten

Het Nederlandse samenraapsel speelde gegroepeerd genoeg om Japan in toom te houden, maar kwam aanvallend niet tot grootse daden. Na rust veranderde dat amper, ook niet toen een aantal ervaren krachten hun opwachting maakten, al kwam de thuisploeg daarna ook amper meer in gevaar.