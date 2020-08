Aanhoudingen in Utrecht en Rotterdam na rumoerige avond

In Utrecht en Rotterdam heeft de politie aanhoudingen verricht nadat jongeren de confrontatie hadden gezocht met agenten. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland werd met vuurwerk gegooid, waarna een noodbevel werd afgekondigd. Vijf mensen zijn opgepakt.

In de wijk Zuilen was het net als maandagavond onrustig. Onder de Marnixbrug werd een scooter in brand gestoken. Eerder op de avond was het in Ondiep ook een beetje onrustig, maar er waren volgens de politie geen grote vechtpartijen of rellen.

In Rotterdam gingen tientallen jongeren de straat op. Ze staken brandjes aan en pleegden vernielingen. Drie minderjarigen zijn aangehouden, meldt de regionale omroep Rijnmond.

De afgelopen dagen was het 's avonds onrustig in bepaalde wijken in Utrecht. Zo werden zaterdag in Overvecht 25 mensen aangehouden voor gooien met voorwerpen naar agenten. Vrijdagavond vernielden zo'n 250 jongeren in Kanaleneiland bushokjes en een winkelpui.