Voor tweede dag op rij onrustig in Zaanse gevangenis, gevangenen gooien eieren

In de gevangenis van Westzaan is aan het einde van de middag geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Op een van de luchtplaatsen begonnen tientallen gevangenen te schreeuwen en werden medewerkers met eieren bekogeld.

Bronnen melden aan NH nieuws dat meerdere cipiers daarbij verwondingen opliepen. Het is de tweede dag op rij dat het onrustig is in de gevangenis. Volgens de directie komt dat voort uit ongenoegen over de coronamaatregelen.

De Dienst Justitiële (DJI) Inrichtingen spreekt in een reactie niet van rellen, maar van "wat ongeregeldheden" en 'protesten'. "Vanwege de coronamaatregelen is er sprake van een beperkt dagprogramma. Zo konden gedetineerden van de betreffende afdeling vandaag niet naar de sportzaal en fitnessruimte", aldus een woordvoerder.

Eieren

Meerdere bronnen binnen de gevangenis melden dat een aantal gedetineerden tijdens het luchten eieren gooiden naar medewerkers. Die hadden ze vanuit hun cel meegesmokkeld naar buiten, bevestigt de DJI. In de gevangenis kunnen gedetineerden inkopen doen in een supermarktje.

Toen de groep relschoppers groeide tot zo'n 25 man, sloegen medewerkers alarm: van alle kanten kwam personeel toegesneld om in te grijpen, vertelt een interne bron tegen de regionale omroep. Hierbij zouden meerdere medewerkers verwondingen op hebben gelopen, zoals schrammen, blauwe plekken en kapotte persoonlijke eigendommen.

Maar volgens de DJI is er geen sprake van gewonden; wel heeft een medewerkster een rauw ei op haar hoofd gekregen en is de bril van een medewerker gesneuveld. Volgens het DJI hoefde het intern bijstandsteam -een soort ME- niet te worden ingezet.

Isoleercel en onderzoek

Vier gevangenen zijn "vanwege opstandig gedrag" in de isoleercel gezet. "Er wordt uitgezocht wat hun aandeel is geweest in de protesten en afhankelijk van de uitkomst kunnen ze een straf opgelegd krijgen", aldus de DJI.

Voor enkele andere gedetineerden die bij de ongeregeldheden waren betrokken is een rapport opgemaakt. Zij vertoonden volgens de DJI minder opruiend gedrag, maar "wel gedrag dat niet door de beugel kan". Ook hun rol wordt onderzocht.

Gisteren ook onrustig

Gisteren was het op een van de afdelingen ook al onrustig. Ook toen begonnen gevangenen met pakken melk en eieren te gooien. Eén gedetineerde is vanwege zijn rol bestraft met enkele dagen plaatsing in de isoleercel. Niemand raakte gewond.