In Zuid-Italië stopten door de lockdown nog meer kinderen met school

Echt leuk heeft de 15-jarige Antonio uit Napels school nooit gevonden. "Uit het raam van de klas zag ik vrienden chillen. En ik zat daar maar, dag na dag." Omdat zijn moeder erop hamerde dat hij toch een diploma zou halen, hield hij het vol.

Tot zijn school tijdens de lockdown vorig jaar gesloten werd. "Alles moest via de telefoon, het gaf me stress", vertelt hij. Uiteindelijk hield hij er helemaal mee op. "Door het afstandsonderwijs heb ik mijn jaar niet gehaald", vindt hij zelf.

Antonio is niet de enige. Al voor de pandemie stopte in Napels meer dan 20 procent van de kinderen jonger dan 16 jaar met school. Dat aantal is flink hoger dan het gemiddelde in Italië (13 procent) en in de EU (zo'n 10 procent). Officiële cijfers over vorig schooljaar zijn er niet, maar deskundigen zien het probleem nog groter worden.

Criminele organisaties

"School wordt hier niet gezien als een kans, maar als een verplichting", ziet Colomba Punzo, directrice van een middelbare school in Napels. "Ouders sturen hun kinderen hierheen om te voorkomen dat er een maatschappelijk assistent langskomt of dat ze een sanctie krijgen."

De school van Punzo ligt in Ponticelli, een uitgestrekte buitenwijk van Napels die niet veel meer is dan een verzameling verouderde torenflats. "Veel ouders hier zijn werkloos of hebben geen stabiele baan", schetst ze. "We zien ook veel eenoudergezinnen: jonge moeders die samenwonen met jonge grootmoeders en jonge overgrootmoeders."