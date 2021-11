Van Gerwen loot gunstig op WK darts, Barney mogelijk tegen oud-kampioen Cross

Michael van Gerwen heeft gunstig geloot voor het wereldkampioenschap darts. De drievoudig wereldkampioen (2014, 2017, 2019) treft in de tweede ronde de winnaar van het duel Chas Barstow-John Norman Junior, normaal gesproken geen probleem voor 'Mighty Mike'.

Barstow is terug te vinden op de 101ste plek van de wereldranglijst. Norman heeft in de afgelopen twee jaar te weinig geld verdiend om opgenomen te worden in de PDC-ranking.

Van Gerwen, 32 jaar en de nummer drie van de wereld, is geplaatst en hoeft daarom niet in de eerste ronde in actie te komen. Voor Raymond van Barneveld geldt dat niet. Voor de 54-jarige Hagenaar is het zijn eerste WK in drie jaar tijd. In 2020 beëindigde hij met veel toeters en bellen zijn carrière, maar begin dit jaar maakte hij zijn comeback.

Hij wist via een kwalificatietoernooi een tourkaart voor de dartsbond PDC te veroveren en won in maart zelfs weer een toernooi. Van Barneveld is echter niet geplaatst voor dit WK en speelt in de eerste ronde tegen Lourence Ilagan uit de Filipijnen. Als hij die wedstrijd weet te winnen, wacht een ontmoeting met Rob Cross, de wereldkampioen van 2018.

