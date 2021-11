Nog even, en dan neemt Barbados afscheid van Britse koningin Elizabeth als staatshoofd

Op Barbados worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de ceremonie waarmee het Caribische eiland een republiek wordt. Om middernacht lokale tijd (05.00 uur in Nederland) neemt het eiland afscheid van de Britse koningin Elizabeth als staatshoofd. De huidige gouverneur-generaal, Sandra Mason, wordt beëdigd als eerste president.

Het eiland met 300.000 inwoners werd al in 1966 onafhankelijk van Groot-Brittannië, maar bleef in het Gemenebest en hield ook de Britse koningin Elizabeth als staatshoofd. De verandering van staatsvorm gaat niet ten koste van de verstandhouding. Koningin Elizabeth heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat voormalige koloniën zelf hun staatsvorm kunnen kiezen.

Suikerplantages

De belangrijkste buitenlandse gast bij de ceremonie van vannacht is de Britse kroonprins Charles. Die kwam gisteren op het eiland aan en werd verwelkomd met een serie saluutschoten. Charles zal ook spreken tijdens de ceremonie waarbij Mason wordt benoemd. Hij zal naar verwachting benadrukken dat de vriendschappelijke band ondanks de gewijzigde verhoudingen zal blijven bestaan.

Barbados stond voor de onafhankelijkheid eeuwenlang onder Brits bestuur. Engelse kolonisten bezetten het eiland in 1627. Vooral door suikerplantages waar honderdduizenden Afrikaanse tot slaaf gemaakten moesten werken werd het eiland relatief welvarend.

Sinds de onafhankelijkheid, morgen precies 55 jaar geleden, heeft het eiland zich geleidelijk steeds meer los gemaakt van Groot-Brittannië. Zo is de hoogste rechtsprekende autoriteit sinds 2005 niet langer Brits maar Caribisch. Vorig jaar werd definitief besloten de staatsvorm te veranderen.

Slag bij Trafalgar

Toen werd ook een standbeeld van de Britse admiraal Horatio Nelson weggehaald van het Nationale Heldenplein in de hoofdstad Bridgetown, waar vanavond ook de ceremonie is. Het standbeeld uit 1813 herdacht de overwinning van de Britse marine in de Slag bij Trafalgar in 1805. Die overwinning legde de grondslag voor de Britse overheersing op de wereldzeeën en de vestiging van tientallen koloniën in alle werelddelen. Het weghalen van het standbeeld werd gezien als duidelijke breuk met het koloniale verleden.

De vorige voormalige Britse kolonie die afscheid nam van koningin Elizabeth als staatshoofd was Mauritius, dat zichzelf in 1992 tot republiek uitriep.

Barbados blijft ook onder president Mason lid van het Gemenebest, een samenwerkingsverband van Groot-Brittannië en zijn voormalige koloniën. Daarvan zijn nu 54 landen lid, waaronder India, Pakistan, Nigeria, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland,