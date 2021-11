Competities amateurvoetbal komend weekend deels stilgelegd

De duels in de B-categorie (recreatieve competities) kunnen wel gewoon doorgaan. Teams die dat niet willen, kunnen rekenen op steun van de KNVB.

De KNVB heeft vanwege de coronamaatregelen voor aankomend weekend de competitiewedstrijden in de A-categorie van het amateurvoetbal stilgelegd. Op vrijwillige basis kunnen wel inhaalwedstrijden worden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken.

De overige competities vallen in de B-categorie.

Wat is het verschil tussen de A- en B- categorie?

Afgelopen vrijdag besloot het kabinet dat met de nieuwe coronamaatregelen sporten na 17.00 uur niet is toegestaan. Voor het amateurvoetbal betekent dit dat wedstrijden in het weekend wel mogelijk blijven, maar dat er doordeweeks niet of nauwelijks getraind kan worden.

Voor de amateurclubs die nog in het KNVB-bekertoernooi actief zijn geldt een uitzondering. Deze clubs mogen wel gewoon door blijven trainen. Die wedstrijden staan 14, 15 en 16 december op het programma.

Afwachten Kamerdebat

De beslissing geldt alleen voor komend weekend, omdat de KNVB het Kamerdebat van woensdag nog wil afwachten. Mogelijk wordt daar toch besloten dat trainen tot 20.00 uur wel mag.

"Het gaat om bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers en daarom willen we een zorgvuldig besluit nemen, vandaar dat we nu alleen nog voor het aankomend weekend beslissen", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

"We hopen echt dat de amateursport na het Kamerdebat van woensdag iets meer ruimte krijgt, zodat het niet door de 17.00-05.00 uur-regeling stil komt te vallen."