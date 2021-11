Vrouw deed zich jarenlang ten onrechte voor als arts, anderhalf jaar cel geëist

Tegen een 33-jarige vrouw is anderhalf jaar cel geëist omdat ze diploma's zou hebben vervalst en medische handelingen hebben verricht waartoe ze niet bevoegd was.

De vrouw deed zich voor als arts, gaf medisch advies en zette onder meer botox-injecties. Maar de benodigde diploma's had de verdachte dus niet. "Ik verafschuw wat ik heb gedaan, ik schaam me dood" zei de vrouw tijdens haar strafzaak, meldt RTV Oost.

In totaal solliciteerde de vrouw vijftien keer naar een functie als arts, tot ze tegen de lamp liep bij het Deventer Ziekenhuis. Dit gebeurde toen ze probeerde een baan te krijgen op de spoedeisende hulp, waarbij ze gegevens gebruikte van iemand wiens zus daar werkte. Het ziekenhuis vertrouwde het niet en deed aangifte, waarna de vrouw werd aangehouden.

Botox-injecties

De verdachte zou in de periode november 2016 tot maart 2020 valse artsdiploma's en certificaten hebben gebruikt om bij gezondheidsinstellingen te werken, onder meer bij een kliniek in Hengelo, waar ze als cosmetisch arts in opleiding werkte. Tijdens haar inwerkperiode zette ze onder meer botox -en fillerinjecties, waarvoor een diploma voor basisarts is vereist.

De verdachte schreef bij andere instellingen onder meer vaccinaties uit en diende deze toe, voerde preoperatieve screenings uit, bracht infuzen aan, testte op glucose, mat bloeddruk en maakte een paar honderd verslagen van keuringen, zegt het OM.

De vrouw ontkende bij een huisartsenpost in Utrecht in twee nachtdiensten veertien consults te hebben verricht. Daarbij zou ze een 22-jarige vrouw met een hoofdwond hebben behandeld, een 43-jarige man met pijn op de borst en een 68-jarige vrouw met benauwdheidsklachten.

Ook zou ze medicijnen hebben verstrekt. "Ik beken alles, maar dat heb ik niet gedaan", zei ze daar over. "Ik ben daarover meermaals urenlang verhoord, maar ik kan niet bekennen wat ik niet heb gedaan."

Volgens het Openbaar Ministerie fotografeerde en kopieerde de verdachte papieren van gezondheidsinstellingen, of downloadde ze die van internet. Vervolgens bewerkte ze de documenten door registratienummers aan te passen.

Hoge verwachtingen

"Ik wilde graag iets betekenen voor de mensen", gaf ze als verklaring. "Ik wilde iets goed doen, want dat gaf een goed gevoel." Daarnaast vertelde ze dat ze wilde voldoen aan de hoge verwachtingen van haar ouders.

De 33-jarige is onderzocht en deels ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ze heeft huidkanker gehad, waardoor ze haar studie niet kon afmaken. Vervolgens kreeg ze ook psychische problemen.

Het OM eiste anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, meldplicht bij de reclassering en verplicht voortzetten van een therapie die ze ondergaat.