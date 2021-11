Oud-wereldkampioene en winnares van OS-brons Bekkering stopt met zeilen

Annemiek Bekkering zet na twaalf jaar, in drie verschillende projecten, een punt achter haar topsportcarrière. Die leverde de 30-jarige zeilster olympisch brons en twee wereldtitels op.

In de 49erFX voer Bekkering met Annette Duetz, met wie ze sinds 2014 in een boot zat, afgelopen augustus naar olympisch brons. Het duo, dat in 2018 en 2019 wereldkampioen werd, begon in Tokio als gedeeld koploper aan de medalrace, maar moest het goud aan het Braziliaanse koppel Martine Grael/Kahena Kunze laten.

Bekkering zeilde van haar 15de tot haar 19de in de 29er. In 2010 volgde (samen met Mandy Mulder en Merel Witteveen) een olympisch matchrace-project met als doel de Spelen van 2012. Het jeugdige drietal wist zich echter niet voor Londen te plaatsen.