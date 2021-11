Veenker keert terug in bobslee, neemt plaats in van geblesseerde Franjic

Dennis Veenker keert terug in de bobsleesport. De Fries had per 1 oktober, na een mislukte missie om zich te plaatsen voor het team van Ivo de Bruin, een punt gezet achter zijn topsportloopbaan.

De Bruin, die zich nog moet kwalificeren voor de Olympische Spelen in Peking, raakte afgelopen week echter door een blessure zijn sterke remmer Janko Franjic voor in elk geval enkele weken kwijt. Veenker reageerde positief op de vraag of hij bereid was om weer aan te sluiten.

De Fries (29) is geen onbekende voor het team van De Bruin. Hij was de afgelopen jaren een vaste waarde in het bobsleeteam van de Nederlander. Hij kwam uit in de viermansbob en startte ook in diverse wedstrijden van de wereldbekercyclus in de tweemansbob.