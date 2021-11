Juridische fuik overheid maakt burgers 'kansloos'

Burgers die een overheidsbesluit willen aanvechten, komen door kleine administratieve fouten volledig klem te zitten. Wie te laat bezwaar indient, is nagenoeg kansloos bij de overheid én rechter. Deskundigen willen een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat moet een einde maken aan de juridische fuik, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Wie het niet eens is met een overheidsbesluit - zoals een WOZ-aanslag, de toekenning van een uitkering of een schadeclaim - moet binnen een wettelijke termijn bezwaar maken, meestal binnen zes weken. Het kan gebeuren dat iemand te laat bezwaar of beroep aantekent, bijvoorbeeld omdat een brief niet is ontvangen of omdat iemand vanwege omstandigheden niet op tijd kan reageren. Overheden kunnen een bezwaar dan alsnog in behandeling nemen, maar weigeren dat vaak. Ze verklaren een bezwaar dan 'niet-ontvankelijk'.

Lat ligt hoog Burgers kunnen dan nog wel in beroep bij de rechter. Die kan de termijnoverschrijding door de vingers zien wanneer iemand daar een goede reden voor heeft. Maar de lat voor een zogenoemd 'verschoonbare termijnoverschrijding' ligt erg hoog, ziet hoogleraar bestuursrecht Ymre Schuurmans. "Los van een terminale ziekte of een ernstig ongeluk is het heel moeilijk om daar een beroep op te doen." Andersom geldt dat overheden die zich niet aan wettelijke termijnen houden, een periode van herstel krijgen, ook bij de rechter. Oneerlijk, vinden advocaten. "Je moet als mens kennelijk perfect zijn", zegt advocaat Caroline Pronk. Zij voert voor haar cliënt Ikram al anderhalf jaar een juridische strijd met uitvoeringsinstantie DUO.

Ikram moet 10.000 euro terugbetalen omdat zij volgens DUO niet op tijd is ingeburgerd. Ze zegt de brief van DUO met dat besluit niet te hebben ontvangen. Bij een tweede brief, maanden later, kwam Ikram erachter dat een poststuk ontbrak. Toen ze bezwaar maakte, verklaarde DUO dat 'niet-ontvankelijk'. Het bezwaar was buiten de zes weken-termijn ingediend. Juridisch mijnenveld De rechtbank en de Raad van State gaven DUO gelijk. Ikram moet bewijzen dat ze de brief van DUO inderdaad niet heeft ontvangen. "Hoe toon je aan dat je een brief niet hebt gekregen? Dan moet je zes weken lang bij de brievenbus gaan staan met een camera om vast te leggen wat iemand er allemaal in stopt", zegt haar advocaat Pronk. "Een procedure is een soort mijnenveld: als je ergens één stapje verkeerd zet, stap je op een bestuursrechtelijke mijn en is de procedure definitief afgelopen." De Raad van State stelde Ikram afgelopen week opnieuw in het ongelijk. DUO zegt dat het vanwege de privacy van de betrokkene niet op de zaak kan ingaan. Hun volledige reactie lees je hier. Iets soortgelijks overkwam Rudy Veen uit Slochteren. Zijn huis heeft door aardgaswinning schade opgelopen. Hij maakte bezwaar tegen een compensatiebesluit van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

'Bewijzen dat ik geen afleverbriefje had ontvangen' - NOS