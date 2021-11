Zuid-Afrika vreest zware klap toerismesector: 'Veel mensen hebben geen reserves'

De Zuid-Afrikaan Ray de Vries uit Kaapstad deelt de frustratie van zijn president. "Sommigen noemen die inreisverboden tegen ons land een klap in het gezicht, maar ik noem het een trap in de maag." De 61-jarige Zuid-Afrikaan en zijn 52-jarige Nederlandse vrouw Linda zijn twee van de miljoenen mensen in het land die financieel afhankelijk zijn van de toerismesector.

Hij kreeg bijval van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die prees de snelheid en transparantie van Zuid-Afrika, waar de nieuwe coronavariant voor het eerst werd vastgesteld. De tegen het land ingestelde reisbeperkingen kunnen slechts in beperkte mate helpen om de verspreiding van omikron tegen te gaan, zei WHO-directeur van Afrika Matshidiso Moeti, "en plaatsen een zware last op de bevolking".

De Vries produceert en levert water aan hotels en restaurants, zijn vrouw verhuurt accommodaties. Na het dramatisch verlopen 2020 hadden ze gehoopt deze zomer, die daar bijna is begonnen, de gemaakte verliezen terug te verdienen.

Maar sinds eind vorige week regent het afzeggingen van voornamelijk Europese toeristen. Voor de pandemie had het stel bij elkaar zo'n twintig mensen in dienst. De Vries vraagt zich af of er straks nog wel een overblijft. "En je moet bedenken dat voor elk persoon die hier loon krijgt er twaalf mensen van moeten leven."

Werkloosheid

De werkloosheid in het land is hoog: ruim een op de drie volwassenen zit zonder werk. "Veel mensen hebben hier geen financiële reserves, dat is in Europa misschien moeilijk te bevatten", zegt arts Hugo Tempelman vanuit Zuid-Afrika. De grens voor een gezin om op basis van één salaris rond te komen, of te vervallen in diepe armoede, is volgens hem dun.

Tempelman werkt in een kliniek waar een aantal van de virusmonsters van de omikronvariant worden onderzocht. Volgens hem is de nieuwe variant besmettelijker, maar is de grote vraag nog in hoeverre omikron meer ziekmakend is.

Hij uitte zijn onbegrip eerder ook al in deze video: