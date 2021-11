Loekasjenko beschuldigt Litouwen van doden en verslepen migranten

Het was het tweede lichaam in twee dagen tijd:

De Wit-Russische dictator Loekasjenko beschuldigt Litouwen van het doden van migranten en het over de Wit-Russische grens brengen van hun lichamen. "In deze migrantencrisis gaan de schurken zo ver dat ze mensen ombrengen", zei Loekasjenko tegen defensiemedewerkers.

Hoe deze mensen zijn omgekomen, of het echt lichamen van migranten zijn en of de lichamen zijn versleept is niet duidelijk. Onafhankelijke waarnemers zijn niet welkom in het gebied.

De EU, waarvan Litouwen lid van is, beschuldigt Wit-Rusland van het lokken van migranten uit het Midden-Oosten met de belofte dat ze vanuit Wit-Rusland naar de EU kunnen reizen.

Wit-Russische militairen zouden ze vervolgens de grens over jagen om de EU met een migrantenprobleem op te zadelen.

Loekasjenko zou zo wraak nemen voor de sancties die de EU tegen Wit-Rusland heeft ingesteld om het regime te straffen voor de onderdrukking van de eigen bevolking.

Bakzeil

Nadat de EU met nieuwe sancties had gedreigd leek Loekasjenko bakzeil te halen. Bijna twee weken geleden werden de twee grootste migrantenkampen aan de grens met Polen ontruimd en de bewoners in loodsen ondergebracht.

Een aantal Irakezen is teruggevlogen naar Irak, maar niet alle migranten hebben de hoop op een toekomst in de EU of het VK opgegeven. Polen en Litouwen zeggen dat nog steeds migranten de grens proberen over te steken.