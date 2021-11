Twitter-topman Jack Dorsey stapt per direct op

Dorsey vertrekt omdat het tijd is dat Twitter zonder de oprichters verdergaat, laat hij weten. Hij zegt veel vertrouwen hebben in zijn opvolger. "Het is zijn tijd om te leiden", aldus Dorsey. Agrawal kwam in oktober 2011 werken bij Twitter en bekleedt sinds vier jaar de rol van chief technology officer.

De topman van Twitter, Jack Dorsey, stapt per direct op, heeft het bedrijf bekendgemaakt . Hij wordt opgevolgd door Parag Agrawal, die nu nog verantwoordelijk is voor de technologie van Twitter.

Source says employees have not been notified of anything yet, nor have they received any internal communications about this. They are hearing about this via news reports, if it turns out to be true. https://t.co/hF0e6G5qUo

Dorsey gaf sinds 2015 leiding aan het bedrijf. Hij was niet alleen topman van Twitter, maar is dat ook van betaaldienst Square. Dat bedrijf heeft hij in 2009 opgericht. Het aandeel van Twitter staat op de Amerikaanse beurs na het nieuws bijna 4 procent in de plus. Square staat iets in het groen.

In februari 2020 wilde een activistische belegger, Elliott Management, nog van Dorsey af als hoogste baas van Twitter. Een belangrijke reden was zijn dubbelrol als ceo van Twitter én Square. Later dat jaar kwamen de partijen tot overeenstemming; hij mocht toch aanblijven.

Dorsey plaatste gisteren op zijn Twitter-account, @jack, nog een bericht met de tekst "I love Twitter":