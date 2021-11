Twitter gaat verder zonder mede-oprichter Jack Dorsey

Dorsey is niet per se een doorsnee bestuursvoorzitter in Silicon Valley. Dat komt alleen al door het feit dat-ie twee banen combineerde. Hij gaf de afgelopen jaren niet alleen leiding aan Twitter, maar ook aan betaaldienst Square. Begin vorig jaar leidde deze dubbelrol tot een confrontatie met de activistische investeerder Elliott Management, die vond dat Dorsey om deze reden beter maar kon vertrekken. Uiteindelijk mocht hij alsnog blijven.

Dorsey wordt dit keer opgevolgd door Parag Agrawal. Voor de buitenwereld een onbekende naam, maar hij werkt al tien jaar voor het bedrijf en was de laatste jaren de chief technology officer. Volgens Dorsey is het tijd dat het bedrijf zonder oprichters verdergaat. Hij zegt veel vertrouwen hebben in zijn opvolger. "Het is zijn tijd om te leiden."

Na zes jaar topman - en in totaal zestien jaar bij het bedrijf - stopt Jack Dorsey bij Twitter. Het is voor het bedrijf tijd om het oprichterstijdperk achter zich te laten, zo stelt hij. Dorsey bedacht het bedrijf samen met onder meer Evan Williams, die hem in 2008 al eens opvolgde als de hoogste baas.

Onder zijn leiding had Twitter het lang niet altijd even makkelijk. Dorsey werd in oktober 2015 de ceo. Toen al stond hij voor grote uitdagingen: het medium moest weer aantrekkelijk worden voor de massa. In het jaar erna gingen er geruchten dat het bedrijf zichzelf wilde verkopen.

Mediaconglomeriaat Disney was dichtbij een overname, maar topman Bob Iger besloot het uiteindelijk niet te doen.

Twitter 'te complex'

In 2019 vertelde Iger aan CNBC hij erg twijfelde of Twitter wel bij Disney paste. "Ik dacht dat we een verantwoordelijkheid op ons zouden nemen die we niet zouden moeten dragen." Twitters plek in de wereld was volgens Iger "te complex".

Ook in die jaren lag het bedrijf, net als andere sociale media, onder vuur. Het verwijt was dat Twitter te weinig deed om het platform schoon te houden van bijvoorbeeld discriminerende of haatzaaiende berichten. Daar tegenover stonden verwijten van onder meer Republikeinse politici dat Twitter juist te veel censureerde.

In de jaren die daarop volgden, bleek Twitter z'n relevantie - ondanks de grote concurrentie met andere sociale media - niet te verliezen. Een belangrijke factor daarin was het feit dat toenmalig president Trump het medium heel graag gebruikte als spreekbuis.

Dat leverde Twitter, en daarmee Dorsey als hoogste baas, ook kritiek op. Lang niet iedereen was het eens dat Trump alles op Twitter mocht plaatsen. Twitter besloot vorig jaar berichten van Trump soms te verbergen. Dat gebeurde in de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zelfs veelvuldig, andere tweets werden gelabeld.

Uiteindelijk bleek ook Twitter - en daarmee Dorsey - een grens te kennen. Trumps account werd naar aanleiding van de Capitoolbestorming begin dit jaar gesloten.

'I love Twitter'

Dorsey blijft voorlopig nog betrokken bij Twitter om te zorgen voor een goede transitie en zal daarnaast waarschijnlijk meer tijd gaan steken in betaaldienst Square. Hoe dan ook blijft hij, zoals-ie gisteren zelf schreef, van Twitter houden.