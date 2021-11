Magdalena Andersson was snel weg als Zweedse premier, maar ook snel terug

In Zweden is Magdalena Andersson door het parlement voor de tweede keer in een week tot premier gekozen. Afgelopen woensdag gebeurde dat ook al, maar toen stapte ze zelf enkele uren na haar benoeming alweer op.

Aanleiding voor haar razendsnelle vertrek was het opstappen van een milieupartij uit haar coalitie. Die partij wilde niet langer samenwerken nadat de begroting van de regeringspartijen was verworpen. Toen was al wel duidelijk dat Andersson mogelijk een doorstart zou maken.

Ze gaat nu een minderheidsregering leiden van alleen haar eigen partij, de sociaaldemocraten. In het parlement hebben die maar 100 van de 349 zetels en de partij is dus afhankelijk van de steun van andere fracties.

Die steun was er bij de stemming over haar premierschap nog nauwelijks. Andersson kreeg 101 parlementariërs achter zich, 173 waren tegen en er waren 75 onthoudingen. In het Zweedse staatsrecht kan een premier benoemd worden en regeren zolang niet een meerderheid van 175 parlementsleden daar expliciet tegen stemt.

Begroting van de oppositie

Wat het regeren voor Andersson nog eens extra ingewikkeld maakt, is dat ze moet werken met een begroting die is opgesteld door drie partijen uit de oppositie, waaronder de populistische Zweden Democraten.

Het politieke landschap in Zweden is versplinterd. Noch de linkse, noch de rechtse partijen hebben een parlementaire meerderheid. In september volgend jaar zijn er verkiezingen.

Magdalena Andersson (54) is de eerste vrouwelijke premier van Zweden. Ze was jarenlang minister van Financiën. De leden van haar kabinet worden naar verwachting morgen benoemd. Andersson moet dan ook worden beëdigd door koning Carl Gustaf.

Andersson was zichtbaar geëmotioneerd toen ze vorige week benoemd werd, is te zien in deze video: